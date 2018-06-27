Комитет чрезвычайных ситуаций Таджикистана провел переговоры с международными организациями о дальнейшем сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - Очередное заседание группы быстрой оценки и координации при чрезвычайных ситуациях (РЕАКТ) состоялось накануне, 26 июня в городе Душанбе, сообщила «Авеста» начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

Заседание РЕАКТ прошло под председательством главы КЧС РТ Рустама Назарзода и постоянного координатора ООН и постоянного представителя ПРООН в Таджикистане Пратибхи Мехта, с участием глав международных организаций, аккредитованных в РТ.

В ходе заседания участники были ознакомлены со статистикой чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории страны в течение первого полугодия, также была дана оценка совместным действиям при проведении работ по ликвидации стихийных бедствий.

Ответственные сотрудники КЧС, принявшие участие на заседании, ознакомили глав международных организаций – членов группы РЕАКТ, с программой развития КЧС и ГО РТ на 2018-2022 годы, которая была принята и утверждена в мае месяце 2018 года.

Также была дана оценка межведомственным учениям по реагированию на случай притока беженцев, который состоялся при поддержке УВКБ ООН.

На заседании были обозначены вопросы развития, укрепления и стратегии сотрудничества между РТ и международным сообществом, обсуждены и приняты решения по методологиям оценки ущерба и нужд, определены условия оказания международной гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях в Таджикистане со стороны международных организаций аккредитованных на территории нашей страны.

Руководители международных организаций были едины в намерении дальнейшего укрепления сотрудничества в области чрезвычайных ситуаций с правительством Таджикистана и повышения потенциала КЧС – как координирующего органа в вопросах защиты населения, объектов экономики и территории Таджикистана от последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф.