Глава департамента госдоходов по Туркестаской области ушел в отставку из-за причастности своего заместителя к коррупции

CA-NEWS (KZ) - Руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области Алтынсары Умбиталиев подал в отставку после задержания его заместителя по подозрению в коррупции, сообщает ведомство.

«Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области - очень сложная и многоотраслевая структура. В связи с этим не всегда у руководителя есть возможность личного контроля за всеми его подразделениями. Большую часть своего времени А.Умбиталиев уделял налоговой службе, а именно исполнению установленного плана-прогноза государственного бюджета», - отмечает ДГД, добавляя, что руководитель несет моральную ответственность за своих подчиненных.

«В связи с тем, что подчиненные ему сотрудники подозреваются в коррупционных правонарушениях, он посчитал своим долгом покинуть пост руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области», - говорится в сообщении.

В начале июля в ЮКО был задержан заместитель руководителя ДГД Нуржан Тенлибаев. По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, он подозревается в организации и вовлечении подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности. Размер незаконных вознаграждений за 2017-2018 годы составил $1,2 млн.