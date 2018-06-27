Эксперты из Узбекистана и Таджикистана обсудят в Стамбуле проблемы трансграничных заболеваний животных

CA-NEWS (UZ) - Проблемы заболевания животных, которые могут повлиять на источники средств к существованию населения в Центральной, Южной и Западной Азии, обсуждают на встрече по трансграничным заболеваниям животных. Мероприятие проводит 27-28 июня в Стамбуле Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

В мероприятии принимают участие ведущие специалисты в области ветеринарии и другие эксперты из Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. ФАО в Афганистане проводит это совещание в рамках серии региональных мероприятий по вопросам здоровья животных, финансируемых правительством Японии. Это второе многостороннее совещание по трансграничным болезням животных в регионе Центральной/Южной/Западной Азии.

ФАО и ее партнеры признают, что сегодня наступил переломный момент в борьбе с трансграничными болезнями животных и это уникальное многостороннее совещание свидетельствует о серьезности намерений, существующих в регионе по этой проблеме.

«Субрегиональное отделение ФАО для Центральной Азии радо быть частью этих совместных усилий в деле борьбы с трансграничными болезнями животных», – сказал Виорел Гуцу, субрегиональный координатор ФАО в Центральной Азии и представитель Организации в Турции. «Мероприятия, объединяющие экспертов в Центральной Азии с коллегами из соседних стран, имеют важнейшее значение для развития более прочных каналов коммуникации в отношении перспектив сектора животноводства и продовольственной безопасности в регионе».

Такие болезни как ящур, поражающий крупный рогатый скот и чума мелких жвачных животных, поражающая овец и коз, чрезвычайно широко распространены в Центральной, Южной и Западной Азии. Вспышки этих заболеваний могут вызвать разрушительные последствия для жизни людей и для национальных экономик.

По оценкам ФАО на долю сельского хозяйства приходится 25 процентов ВВП в Таджикистане и около 18 процентов - в Узбекистане. Улучшение здоровья животных путем совершенствования методов выращивания скота, применения устойчивых технологий кормления и элементарного профилактического контроля за заболеваниями может повысить вклад животноводства в ВВП и укрепить продовольственную безопасность миллионов людей.

«Еще один фактор, который делает эту встречу уникальной - это то, что научные достижения могут быть использованы для выполнения задач дипломатии. Это важный, но редко используемый метод международного миротворчества», – сказал Томио Шичири, Представитель ФАО в Афганистане. «Налаживая связи между научными экспертами по вопросам, имеющим важное значение для экономической и национальной безопасности всех участвующих стран, мы можем не только решить проблему продовольственной безопасности, но и помочь обеспечить мир и стабильность в регионе, который очень в этом нуждается».

Шичири – основной докладчик на этом мероприятии.

Совещание организовано совместно Представительствами ФАО в Турции и в Афганистане в тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства Правительства Афганистана. Помощь в организации совещания оказали также ветеринарные службы Ирана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.