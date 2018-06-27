Названы самые опасные страны для женщин

CA-NEWS (CA) - Индия заняла лидирующее место в перечне самых недружелюбных к женщинам государств из-за высокого риска сексуального насилия. Отчет опубликовал фонд The Thomson Reuters.

В опросе принимали участие 550 экспертов по правам женщин, которые оценивали вклад стран в решение проблем, связанных с насилием и дискриминацией. Исследование проводилось в шести основных областях: здравоохранение, дискриминация, культурные традиции, сексуальное насилие, насилие, торговля людьми.

Страна из-за культурных традиций показала высокий уровень опасности для женщин. В Индии нередко фиксируются случаи физического насилия, обливания кислотой, есть практика калечащих операций на половых органах женщин и детские браки.

«Индия проявила полное пренебрежение правами женщин: изнасилования, сексуальные нападения и преследования, женский инфантицид никуда не исчезли», - сообщил фонду, проводившему исследование, чиновник правительства штата Карнатака в Индии Манджунат Гангадхара.

После Индии по списку следуют: Афганистан, Сирия, Саудовская Аравия, Сомали, Пакистан, ДР Конго, Йемен, Нигерия и США.

Отмечается, что Соединенные Штаты стали единственной западной страной в рейтинге худших стран для женщин из-за движения #MeToo (#Ятоже), которое появилось в прошлом году и показало высокий уровень насилия в индустрии кино.

В опросе участвовали 550 экспертов по правам женщин, они оценивали вклад государств в решение проблем, которые связаны с насилием и дискриминацией.

Фонд The Thomson Reuters был основан в 1982 году в качестве благотворительной организации в США и ​​Великобритании, которая занимается развитием СМИ, правами женщин, борьбой с коррупцией и предоставляет бесплатную юридическую помощь.