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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии состоятся парламентские выборы

CA-NEWS (MNG) - Постоянный комитет по государственному устройству на своем заседании обсудил 27 июня законопроект о назначении срока повторных выборов депутата парламента (ВГХ), использование технических средств подсчета голосов и расходах, сообщает Montsame.

В соответствии с заявлением депутата Д.Гантулга о прекращении полномочий члена ВГХ от 11 июня парламент обсудил и принял его заявление. Таким образом, согласно действующему закону «О выборах» пройдут повторные выборы на 42-м избирательном участке в аймаке Хэнтий, в которую входят сомоны Жаргалтхаан, Мурун и Хэрлэн.

В законопроекте предусмотрены срок повторных выборов, который назначен на 7 октября, использование автоматизированной системы для подсчета голосов.

Большинство присутствовавших на заседании членов поддержало законопроект и проголосовало за его внесение в парламент (ВГХ) на рассмотрение.

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