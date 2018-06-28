«Фароз»: Компания не заинтересована в росте цен на сжиженный газ в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Резкое повышение стоимости сжиженного газа в Таджикистане связано с тем, что поставки «голубого топлива» из Казахстана сократились на 40%, заявляет компания «Фароз», которая является одним из основных поставщиков газа на таджикский рынок.

В официальном заявлении, распространенном 27 июня, руководство компании уверяет, что не заинтересовано в росте цен на сжиженный газ в стране.

В «Фарозе» обещают, что в ближайшие месяцы обеспечат внутренний рынок газом по доступным ценам.

Ранее глава представительства антимонопольной службы Таджикистана по Согдийской области Носир Акмалзода заявил Радио Озоди, что повышение стоимости сжиженного газа в стране связано с тем, что казахстанские компании увеличили цену одной тонны этого топлива с прежней $384 до $587.

«Более 70% этого газа к нам поступает из Казахстана. Казахстанские компании резко увеличили цену на газ, вследствие чего сократился объем экспорта "голубого топливо" на рынок Таджикистана. Наши казахские партнеры повысили стоимость одной тонны сжиженного газа до $587 и заявили – «Хотите покупайте по этой цене, не хотите – нет», сказал глава антимонопольного ведомства Согдийской области.

По его словам, таджикские компании, обеспечивающие рынок страны сжиженным газом, сократили объемы закупок из Казахстана. И это, в свою очередь, стало причиной повышения стоимости, а в некоторых местах дефицита топлива.

По сообщению казахстанских СМИ, рост цен на сжиженный газ в Казахстане начался с января этого года после приказа министра энергетики страны по увеличению предельной стоимости «голубого топлива» почти на 10 процентов. В мае казахский парламент одобрил законопроект о газе и газоснабжении, позволяющий производителям повысить предельную оптовую цену на сжиженный газ и, таким образом, не терпеть убытки.

Тем временем, отраслевой журнал «Аргус» сообщает, что сокращение поставок сжиженного газа из Казахстана в Таджикистан связано с техническими проблемами в принадлежащем компании «Актобемунайгаз» заводе по производству сжиженного газа «Жанажол». Из-за этих проблем компания полностью прекратила продажу сжиженного газа таджикским компаниям, отмечается в обзоре журнала. Когда же будут устранены технические проблемы и когда компания возобновит продажу "голубого топлива" Таджикистану – не известно.

В прошлом году в Таджикистан было ввезено 350 тыс тонн сжиженного газа. Более 70% этого газа поступает из Казахстана, остальное - из России, Туркменистана и из Кыргызстана.