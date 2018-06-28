Миграционная служба Туркменистана не выпускает из страны граждан моложе 40 лет

CA-NEWS (TM) - По данным корреспондентов туркменской служба радио Азатлык в Дашогузе, возрастное ограничение на выезд из страны для жителей Туркменистана увеличен до 40 лет.

«25 июня дашогузцы узнали в миграционной службе города, что запрет на выезд из страны для граждан страны увеличен с 30 до 40 лет», - сообщает корреспондент в регионе.

По словам жителей районов Сапармырат Туркменбашы, Йыланлы ве Героглы, обратившихся в миграционную службу за разрешением необходимым для получения туристической визы, чиновники учреждения отказали в выдаче справки, объяснив наличием «распоряжения сверху» о новом возрастного ограничения до 40 лет.

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете кто же работать будет», - рассказал 36-летний житель района Сапармырат Туркменбашы представившийся Шадурдыевым.

«Азатлык» не удалось подтвердить или опровергнуть информацию о сообщаемом очередном ограничении на выезд граждан за рубеж у представителей миграционной службы Туркменистана.

В середине апреля сообщалось о намерении властей не допускать на международные рейсы молодых туркменистанцев, не достигших 30-летнего возраста.

«Мои близкие не могут выехать из Туркменистана на ПМЖ. Пожилые люди с детьми и внуками собирались пересечь накануне туркмено-казахскую границу на машине. Им пришлось провести сутки на жаре без еды и воды в ожидании, когда откроют границу», - сообщил жительс страны, отметив, что теперь его родственники вынуждены вернуться в столицу, чтобы оформить узбекскую транзитную визу и попробовать пересечь туркмено-узбекскую границу.

«Потрачены зря деньги на казахскую транзитную визу, нервы, здоровье и время, которого и так мало для выезжающих на ПМЖ. Оформление узбекской визы дополнительно займет неделю, а у них уже нет своего жилья, и они вынуждены его снимать», - отметил он.

Официальные данные о численности выезжающих за пределы Туркменистана граждан не доступны.

«Похоже недостаток людей из-за миграции в регионе отражается не на земледелии, а государственной безопасности. В последнее время уезжающие в Турцию родители, не зная на кого оставить своих детей в стране, массово забирают их с собой», - отмечает один из собеседниковв Туркменистане. По его словам, в связи с массовой миграцией из страны, в течение двух лет, участились случаи призыва в армию старшеклассников до окончания ими средней школы.

«Учащихся 11-го класса стали забирать в армию уже в начале мая. Сотрудники служб безопасности строго-настрого приказывают директорам школ вручать аттестаты об окончании школы родственникам новобранцев и препятствовать распространению информации об этом», - отмечает собеседник.