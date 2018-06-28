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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В детдомах Казахстана за 5 лет вдвое сократилось количество воспитанников

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с председателем Республиканского общества воспитанников детских домов Батыром Амир.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, они обсудили оказываемые государством меры поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по получению образования, трудоустройства, обеспечению жильем и социальным выплатам.

По словам премьера, в стране созданы необходимые условия и возможности, направленные на поддержку молодежи. В Казахстане функционируют 137 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние 5 лет число детских домов сократилось на 51 единицу, почти в 2 раза уменьшилось количество воспитанников. При этом, как считает Б.Сагинтаев, положительное влияние оказывает материальное стимулирование всех форм семейного устройства детей (на одного ребенка ежемесячно выделяется 10 месячных расчетных показателей, в 2018 году - 24 тыс. тенге), введение институтов приемной и гостевой семьи.

В свою очередь Б.Амир озвучил вопросы, направленные на снятие ограничений при постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередь для получения жилья, обеспечение питанием студентов из числа детей-сирот до 25 лет, обеспечение прав детей-сирот на обучение в интеллектуальных школах для повышения качества знаний (открытие бесплатных курсов в детских домах для углубленного изучения воспитанниками в стенах школы ИT, английского языка), а также о содействии трудоустройству выпускников детских домов.

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