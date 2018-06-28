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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Петербурга мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку

CA-NEWS (UZ) - Массовая драка рабочих вспыхнула на строительной площадке на севере Петербурга. В ход пошли палки и камни. После потасовки принудительный визит в полицию совершили 30 человек, передает 27 июня "Фонтанка.ру".

Накануне, около часа дня, жители дома услышали крики с улицы. Иностранная речь доносилась со стороны стройки ЖК «Северная Долина». Подойдя к окнам, горожане увидели толпу людей, бушующую у строительных вагончиков. По словам очевидцев, рабочие кидали друг в друга камнями, в бою использовали палки. Обеспокоенные поднимающимся по соседству бунтом жильцы позвонили в полицию.

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По информации «Фонтанки», прибывшие на место правоохранители драки не застали. По данным нашего издания, позже в Елизаветинскую больницу с места боя доставили в тяжёлом состоянии 18-летнего уроженца Таджикистана. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, туловища и конечностей. К медикам, как говорят, попал и его старший коллега из Узбекистана, 37-летний рабочий отделался травмой колена и разбитым ухом, его состояние удовлетворительное.

Вечером в отделы полиции отправились 30 участников побоища, из них 26 граждане Узбекистана, двое — Таджикистана и один Азербайджана. На 19 человек составлены протоколы по 18.8, ч. 3, КоАП РФ (нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания). В действиях ещё 11 человек полиция увидела мелкое хулиганство (20.1, ч. 1, КоАП РФ).

В пресс-службе компании «Главстрой-СПб» информацию о пострадавших не подтвердили.

«На территории строительной площадки на Парнасе произошел конфликт на бытовой почве между несколькими рабочими подрядных организаций. Для его оперативного пресечения сотрудниками нашей компании были вызваны органы правопорядка, ситуация была быстро улажена. Пострадавших нет», — прокомментировала директор по связям с общественностью «Главстрой-СПб» Анна Отрощенко.

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