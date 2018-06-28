Россия и США согласовали место и время встречи Путина и Трампа

CA-NEWS (CA) - Россия и США согласовали время и место проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, однако объявят эту информацию только 28 июня. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров российского президента с советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном в Кремле, передает корреспондент РБК.

Объявление даты в четверг является результатом договоренности с американской стороной, уточнил он. По словам Ушакова, выбраны комфортные для обеих сторон время и место проведения саммита.

Предполагается, что на саммите Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет и в расширенном формате, а также дадут пресс-конференцию, рассказал Ушаков.

На встрече в Кремле Путин и Болтон обсуждали состояние двусторонних отношений, региональную проблематику с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северную Корею и ситуацию в связи с выходом США из так называемой ядерной сделки с Ираном, рассказал Ушаков.

Тема санкций не затрагивалась, уточнил помощник российского лидера. Украина затрагивалась, с российской стороны была подчеркнута необходимость выполнения минских договоренностей, сообщил он. Тема возможного вмешательства России в американские выборы также обсуждалась коротко. Российская сторона заверила, что не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутриполитические процессы в США, сказал Ушаков.

По его словам, на саммите планируется принятие декларации, а сама встреча пройдет «в третьей стране».

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщало о возможности проведения встречи в Австрии. Дональд Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО (11–12 июля) и для совершения визита в Великобританию, который запланирован на 13–14 июля. После этого, 15 июля, Трамп может встретиться с Путиным, полагали собеседники издания. Другое возможное место встречи называл американский портал Politico. По данным издания, Белый дом изучал Хельсинки в качестве возможного места встречи.

Встреча президента России с Джоном Болтоном состоялась в Кремле 27 июня. По словам Путина, этот визит вселяет надежду на улучшение отношений между Россией и США.

Президент США Дональд Трамп затронет «полный спектр вопросов» на запланированной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, сказал советник Трампа, передает Reuters.

«Вопреки нашим разногласиям, есть целый ряд проблем, конструктивные решения которых, как считают президент Трамп и президент Путин, они смогут найти», - сказал Болтон.

По словам Болтона, саммит необязательно приведет к конкретным результатам, однако оба президента считают, что встреча улучшит отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Я не исключаю, что они достигнут конкретных соглашений, но предстоит обсудить много вопросов... Думаю, это одна из причин, по которой президент Трамп так убежден, что настало время для этой встречи», - сказал Болтон.

Он не исключил, что Путин и Трамп обсудят возвращение России в «Большую восьмерку».

Болтон также предположил, что на встрече будет затронут вопрос о вмешательстве России в политику США. По его словам, саммит двух лидеров не является доказательством сговора предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Болтон сказал, что Трамп проведет саммит, несмотря на критику в США, и назвал встречу с Путиным важной, вопреки разногласиям Москвы и Вашингтона.

В то же время советник Трампа сказал, что позиция США заключается в том, что санкции против России должны быть сохранены. Признание аннексии Крыма Москвой не является позицией Вашингтона, добавил он.