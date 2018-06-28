Афганистан экстрадировал в Душанбе четырех граждан Таджикистана, сторонников убитого генерала Назарзоды

CA-NEWS (KZ) - Кабул экстрадировал в Душанбе четырех граждан Таджикистана - сторонников мятежного генерала Абдухалима Назарзода, экс-замминистра обороны РТ.

Об этом в беседе с Радио Озоди 27 июня сообщил Кохир Шох, официальный представитель совета по национальной безопасности Афганистана. По его словам, все четверо после неудачи мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентября 2015 года, перебрались на афганскую территорию. Они были арестованы в местечке Борак афганской провинции Бадахшан.

Пока неизвестно, примкнули ли они к какой-нибудь вооруженной группировки, действующей на границе с Таджикистаном.

Как стало известно, все четверо – уроженцы долины Язгулом Ванчского района (находится в западной части Горно-Бадахшанской автономной области, вдоль реки Язгулом). Родственник одного из них сообщил, что переданных Кабулом властям Душанбе лиц зовут Мухаммад Наврузов, Парвиз Назрибеков, Махмуд Рахматхудоев и Абдуджаббор Сайдалов. Парвизу и Абдуджаббору всего 23 года.

Напомним, власти обвиняли экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода в организации преступной группировки, которая в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года совершила вооруженное нападение на отделение МВД города Вахдата, а двумя часами позже атаковала блокпост в районе аэропорта Душанбе. В результате этих атак были убиты четыре милиционера Вахдата и четыре бойца ОМОНа МВД. В августе 2016 года Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что «мятеж Абдухалима Назарзода имел все признаки государственного переворота».

Сам генерал Назарзода был ликвидирован 16 сентября 2015 года в ходе спецоперации силовых структур Таджикистана, которая проводилась в Ромитском ущелье (в 50 км к востоку от Душанбе). Всего в нападениях и в ходе спецоперации погибли 52 человека

После неудачи мятежа генерала Назарзода некоторые его сторонники и их близкие перебрались в Афганистан. Один их них - Шермухаммад Сафаров, брат близкого соратника экс-замминистра обороны Назармухаммада Сафарова, был убит от удара американской «супербомбы» в района Ачин афганской провинции Нангархор в апреле прошлого года.

Шермухаммад Сафаров, которого называли эмиром таджикских боевиков ИГ в Афганистане, до «сентябрьского мятежа» жил в районе Фирдавси города Душанбе, где последнее время работал сторожем. По информации спецслужб Таджикистана, Шермухаммад Сафаров в октябре 2015 года перешел границу с Афганистаном и примкнул к движению «Талибан». Через несколько месяцев он порвал с талибами и начал заниматься вербовкой граждан Таджикистана в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).