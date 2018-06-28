В Алматы на 4 года осужден таможенник, оформивший яхту по заниженной стоимости

CA-NEWS (KZ) - В Алматы на 4 года осужден таможенник, оформивший яхту по заниженной стоимости.

Как сообщает пресс-служба городского суда, районный суд №2 Жетысуского района Алматы рассмотрел уголовное дело по обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч.4 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия) Уголовного кодекса Казахстана.

Суд установил, что в августе 2017 года подсудимый, являясь сотрудником таможенного поста, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в целях извлечения выгоды для себя, совершил незаконное таможенное оформлении яхты марки ВеneteauGrand по заведомо заниженной стоимости и дал разрешение на ее выпуск. В результате неправомерных действий подсудимым Д. государству причинен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей и сборов в сумме 33 млн 101 тыс. 236 тенге ($98 тыс.).

Приговором суда Д. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.