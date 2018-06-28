В Улан-Баторе проходит международная конференция «Цели устойчивого развития: Гендер и развитие»

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии, Национальный комитет по гендерному равенству и Азиатский банк развития совместно организуют с 27 июня международную конференцию «Цели устойчивого развития: Гендер и развитие», передает Montsame.

Открывая конференцию, заместитель председателя парламента и член парламента Л.Энх-Амгалан выступил с речью и поблагодарил гостей за активное участие в конференции.

Целью конференции является создание платформы для международного сотрудничества в достижении гендерного равенства и содействие обмену опытом, идеями и успехами, а также инновационными методами противодействия.

В конференции принимают участие 250 гостей и представителей из пяти стран, иностранных посольств в Монголии, дипломатических миссий, организаций-партнеров, ученых и средств массовой информации.

В ходе тематических обсуждений участники уделили особое внимание определению путей сотрудничества на международном уровне.

В рамках конференции запланирована принять «Улан-Баторскую декларацию», суть которой заключается в содействии развитию международных партнерских связей в целях поддержки устойчивого развития.

Организаторы считают, что принятие декларации будет в значительной степени способствовать обеспечению гендерного равенства и устойчивого развития Монголии.