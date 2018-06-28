США стали основным инвестором в экономику Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - США заняли первое место по инвестированию в экономику Узбекистана по итогам первого квартала 2018 года, сообщает пресс-служба Центробанка страны.

Основной поток (92%) инвестиций приходится на такие страны как США (28%), Китай (10%), Великобритания (10%), Британские Виргинские острова (8%), Объединенные Арабские Эмираты (6%), Россия (6%), Турция (5%), Малайзия (4%), Швейцария (4%), Германия (4%), Нидерланды (4%), Сингапур (3%) и Республика Корея (2%).

Остаток суммы прямых инвестиций в Республику Узбекистан увеличился с 4 млрд. долларов США до 4,3 млрд. долларов, сообщает ЦБ Узбекистана.

При этом, чистый рост прямых инвестиций от нерезидентов составил 200 млн. долл., из них инвестиции в виде реинвестирования доходов – 197 млн. долл.