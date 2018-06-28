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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы горят склады, для тушения пожара поднят вертолет

CA-NEWS (KZ) - В Алматы горят складские помещения, для тушения пожара привлечен вертолет.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, возгорание началось 28 июня примерно в 6:00 - горят помещения ангарного типа в Турксибском районе.

Для тушения пожара задействованы 20 пожарных расчетов, 75 пожарных и вертолет, сбрасывающий до 3 тонн воды.

В 9:06 пожар локализован на площади более 17 тыс. кв.м. Тушение осложняется сильным задымлением, отсутствием источников водоснабжения на территории объекта. Подвоз воды производится шестью автоцистернами с водоемов, расположенных на удалении 3 км.

В ангарах, близко расположенных друг к другу, находятся шины, молочная продукция, масла, что способствовало быстрому распространению огня.

Ликвидация пожара продолжается, отмечает КЧС.

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