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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане пенсионные накопления вкладчиков составили $24,5 млрд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 июня 2018 года составили 8 трлн 261,9 млрд тенге ($24,5 млрд), увеличившись за январь-май 2018 года на 481,2 млрд тенге ($1,4 млрд) (6,2%).

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, с начала года произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 236,4 млрд тенге ($699 млн), который на 1 июня 2018 года составил 3 трлн 11,3 млрд тенге $(8,81 млрд). Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам составило 9,7 млн. Сумма пенсионных выплат за январь-май 2018 года составила 91,9 млрд тенге ($272 млн).

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2018 года занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК (46,0% и 26,3%, соответственно от общего объема пенсионных активов).

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