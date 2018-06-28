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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте откроют Центр народной дипломатии ШОС

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет создан Центр народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества. Об этом говорится в постановлении главы государства, полный текст которого был опубликовали местные СМИ.

Его учредителями станут Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Министерство иностранных дел, Министерство культуры, Министерство высшего и среднего специального образования, Министерство физической культуры и спорта, Государственный комитет по развитию туризма, Академия наук, Академия художеств, Союз молодежи, Творческий союз журналистов и Союз писателей.

Новая структура будет образована в форме негосударственной некоммерческой организации. В числе ее задач:

– содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран ШОС;

– участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС, организации взаимных визитов делегаций;

– применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства и др.

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