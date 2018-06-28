В Фергане началась охота на лжеремесленников, пользующихся налоговыми льготами

CA-NEWS (UZ) - Налоговый комитет Узбекистана начал проверять деятельность ремесленников, , злоупотребляющих налоговыми льготами, предоставленными президентом Шавкатом Мирзияёвым. Широкомасштабные проверки начались после сообщений о том, что некоторые лица под видом ремесленников осуществляют предпринимательскую деятельность, передает centralasian.org.

С 20 июня ремесленнические центры в Андижане и Фергане начали получать уведомления о начале проверок целевого использования налоговых льгот. Эльбек Мухаммадёров, который руководит специализирующимся на производстве ювелирных и золотошвейных изделий ремесленническим центром в городе Маргилане, один из местных ремесленников, получивший недавно уведомление из налогового органа.

​– Сейчас сотрудники налогового комитета ищут лиц, которые получив свидетельство на право заниматься ремесленной деятельностью, на самом деле занимаются предпринимательской деятельностью. К примеру, в Маргилане владелец каждого второго магазина зарегистрирован в качестве ремесленника, – говорит Эльбек Мухаммадёров.

Напомним, что 17 ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества».

Согласно данному постановлению, узбекские ремесленники были освобождены от уплаты фиксированного налога в части изготовления и реализации изделий (товаров, работ, услуг) ремесленнической деятельности. Кроме того, ремесленники, входящие в ассоциацию «Хунарманд», получили возможность обучать ремесленничеству в специальных мастерских профессиональных колледжей. При этом мастера было дано право выступать в качестве индивидуальных предпринимателей и не платить налоги по оказываемым услугам.

Сотрудник налогового комитета сообщил, что причиной широкомасштабных проверок стал рост числа лиц, который зарегистрировавшись в госорганах в качестве ремесленников, на самом деле осуществляют предпринимательскую деятельность. ​В одном только Маргилане зарегистрировано около 550 ремесленнических организаций, из них 246 занимаются совсем иной деятельностью, сказал сотрудник ГНК.

Пресс-секретарь ассоциации «Хунарманд» Нилюфар Хотамова говорит, что рост количества лжеремесленников наблюдается по всей республике. "Вначале они берут свидетельство о том, что являются ремесленниками и шьют национальную одежду. А спустя 1-2 месяца привозят и забивают свои магазины одеждой из Китая. Они не платят налоги государству. Из-за них страдают истинные ремесленники", – говорит Хотамова.