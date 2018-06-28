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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Судья суда по уголовным делам Акмолинской области подозревается в получении взятки в $4,7 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области подозревается в получении взятки в размере 1,6 млн тенге ($4,7 тыс.).

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении судьи, который подозревается в получении взятки за назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Отмечается, что за 6 месяцев 2018 года расследования проводятся в отношении 4 судей.

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