Судья суда по уголовным делам Акмолинской области подозревается в получении взятки в $4,7 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области подозревается в получении взятки в размере 1,6 млн тенге ($4,7 тыс.).

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении судьи, который подозревается в получении взятки за назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

Отмечается, что за 6 месяцев 2018 года расследования проводятся в отношении 4 судей.