Генпрокуратура Таджикистана изучает решение Минобрнауки об ограничении на выезд для студентов и преподавателей

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана приступила к изучению решения Минобрнауки о получении разрешения этого ведомства на выезд своих сотрудников, учителей и студентов за границу.

Представитель министерства образования и науки РТ сказал 27 июня Радио Озоди на анонимных условиях, что после того, как о новых правилах было сообщено в СМИ, Генпрокуратура написала официальное письмо в это ведомство и потребовала предоставить подробности решения.

Отмечается, что решение было принято в феврале этого года, но стало доступным общественности в мае. Собеседник в Минобрнауки сообщил, что новые правила обязательны для исполнения для всех работников сферы образования.

Тем не менее до сих пор Минобрнауки никак не прокомментировало новые правила выезда за границу.

Рашид Ризоев, таджикский исследователь по вопросам экологии, говорит, что уже испытал на себе издержки новых правил – из-за того, что он поздно получил разрешение от Минобрнауки, то не смог участвовать в Европе на международной конференции на экологическую тематику.

Незадолго до этого представители гражданского общества Таджикистана потребовали от Генеральной прокуратуры страны аннулировать распоряжение Министерства образования и науки о новых правилах выезда заграницу на учебу или в служебную командировку таджикских преподавателей, студентов и исследователей.

Генпрокуратура изучает, насколько это решение отвечает законодательству страны.