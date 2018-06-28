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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Вооруженный ножом мужчина убил двух школьников в Китае

CA-NEWS (CA) - В центральном районе Шанхая Сюйхуэй 29-летний мужчина, вооруженный ножом, убил двух школьников, сообщает Reuters.

Инцидент произошёл в четверг, 28 июня, примерно в 11:30 утра по местному времени. Мужчина напал на трех школьников и мать одного из них.

Два школьника были ранены и скончались в больнице, третий подросток и его мать не пострадали. Полиция арестовала нападавшего, по данным правоохранителей, мужчина является безработным и испытывал агрессию к обществу.

Полицейские выясняют все детали произошедшего.

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