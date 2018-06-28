Назарбаев посетил предприятия в Восточно-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится с рабочим визитом в Восточно-Казахстанской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ВКО глава республики посетил предприятие ТОО «OstFish», специализирующееся на разведении рыб осетровых пород в установках замкнутого водоснабжения. К 2022 году оно планирует выпускать до 45 тонн осетрины и 4 тонн черной икры в год.

Позже президент ознакомился с работой ТОО «Силумин-Восток» - завода по производству промышленного оборудования «SV». Предприятие специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах строительства и инфраструктуры, машиностроения, энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.

В ходе посещения Н.Назарбаеву были продемонстрированы процессы изготовления трубопроводной арматуры, насосного оборудования, электротехнической продукции и блочно-модульных зданий.

Глава государства отметил промышленный потенциал и темпы развития региона.

«В регионе развивается промышленность, в рамках индустриальной программы реализовано 46 проектов. Строятся предприятия, которые обеспечивают новые рабочие места. В частности, уже трудоустроено около 7500 человек», - сказал он.