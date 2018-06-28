РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана дал старт строительству лечебницы в Гафуровском районе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 июня прибыл с визитом в Б.Гафуровский район Согдийской области, где возложил первый камень и дал старт строительству здравницы и центра обслуживания на 1 тыс. человек в местном сельского джамоата Исфисор, сообщает пресс-служба главы государства.

Ссовременный оздоровительный центр будет построен на площади 31 га в живописном месте Шуркул на берегу «Таджикского моря», что привлечет внимание отечественных и зарубежных туристов.

При ознакомлении с проектом будущей лечебницы президента проинформировали, что объект будет построен в течение трех лет и будет сдан в эксплуатацию в преддверии 30-летия государственной независимости Таджикистана.

На территории лечебницы планируется строительству двух гостиниц на 1 тыс. человек. Также планируется строительство лечебного корпуса, центра молодежи, столовой, национальной чайханы, спортивных площадок, плавательного бассейна, амфитеатра и аквапарка и других объектов.

print
  • В Минобразования Узбекистана уволены все начальники управлений и отделов
  • Мажилис одобрил ратификацию изменений в соглашение между Казахстаном и Узбекистаном об избежании двойного налогообложения
  • Всемирный банк выделит Узбекистану кредит в $500 млн на трансформацию экономики
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×