Президент Таджикистана дал старт строительству лечебницы в Гафуровском районе

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 июня прибыл с визитом в Б.Гафуровский район Согдийской области, где возложил первый камень и дал старт строительству здравницы и центра обслуживания на 1 тыс. человек в местном сельского джамоата Исфисор, сообщает пресс-служба главы государства.

Ссовременный оздоровительный центр будет построен на площади 31 га в живописном месте Шуркул на берегу «Таджикского моря», что привлечет внимание отечественных и зарубежных туристов.

При ознакомлении с проектом будущей лечебницы президента проинформировали, что объект будет построен в течение трех лет и будет сдан в эксплуатацию в преддверии 30-летия государственной независимости Таджикистана.

На территории лечебницы планируется строительству двух гостиниц на 1 тыс. человек. Также планируется строительство лечебного корпуса, центра молодежи, столовой, национальной чайханы, спортивных площадок, плавательного бассейна, амфитеатра и аквапарка и других объектов.