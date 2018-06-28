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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В национальном парке Таджикистана открылась холодильная камера для фруктов вместимостью 1 тыс. тонн
Предыстория: Президент Таджикистана посетил предприятие «Ковры Кайраккума»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 28 июня принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию холодильной камеры, вместимостью 1 тыс. тонн на территории национального парка «Вахдат» Б.Гафуровского района, сообщает пресс-служба главы государства. Национальный парк «Вахдат», состоящий из фруктовых и декоративных деревьев, расположен на площади 700 га.

В новой холодильной камере местные садоводы хранят яблоки, абрикосы и чернослив, предназначенные для экспорта. Президент поручил использовать холодильную камеру также для хранения овощей.

Затем президент ознакомился с условиями обслуживания национальной чайханы, также расположенной на территории национального парка «Вахдат».

Напомним, Эмомали Рахмон находится в Согдийской области с рабочим визитом, где принимает участие в торжествах в честь Национального единства и открытии новых объектов.

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