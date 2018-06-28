В Канаде мужчину приговорили к 6 месяцам домашнего ареста за 24 жены и 149 детей

CA-NEWS (CA) - Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия вынес приговор 61-летнему многоженцу Уинстону Блэкмору (Winston Blackmore). Он был приговорен к шести месяцам домашнего ареста, сообщает Mirror.

Мужчина женившийся на 24 женщинах и имеющий 149 детей был признан виновным в полигамии. Девять жен Уинстона Блэкмора были моложе 18 лет, а четырем было по 15 лет на момент вступления в брак. Согласно данным судебных документов, Блэкмор женился на женщинах в период между 1990 и 2014 годами.

⇳

В прошлом мужчина был лидером раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). «Я виноват в том, что я живу своей религией, и это все, о чем я могу сказать сегодня», - сказал Блэкмор после оглашения приговора.

Судья Шери Энн Донегэн (Sheri Ann Donegan) отметила, что это был тонкий баланс, чтобы придумать справедливое наказание, и хотя подсудимый трудолюбив и соблюдают законы. По ее словам, преступления были мотивированы «искренними религиозными убеждениями, привитыми в раннем возрасте». «Он дал понять, что никакое наказание не изменит его религиозных взглядов. Он не раскаялся и не собирается», - добавила она.

Максимальное наказание за многоженство в Канаде - пять лет тюремного заключения. Адвокаты обвиняемого также утверждали, что закон о многоженстве нарушает религиозные права членов сообщества. В 2011 году Верховный суд провинции Британская Колумбия подтвердил, что законы, запрещающие полигамию, являются конституционными и не нарушают религиозную свободу.