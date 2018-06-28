МВФ предоставит Монголии дополнительные средства финансирования в размере около $37 млн

CA-NEWS (MNG) - 27 июня совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) провел свое очередное заседание, на котором была обсуждена и утверждена оценка четвертого этапа программы расширенного финансирования МВФ, реализуемой в Монголии, передает Montsame.



В результате, МВФ предоставит Монголии дополнительные средства финансирования в размере $36.91 млн. Кроме того, Монголия сможет привлечь инвестиции от стран-доноров для ускорения темпов развития экономики.