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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ предоставит Монголии дополнительные средства финансирования в размере около $37 млн

CA-NEWS (MNG) - 27 июня совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) провел свое очередное заседание, на котором была обсуждена и утверждена оценка четвертого этапа программы расширенного финансирования МВФ, реализуемой в Монголии, передает Montsame.

В результате, МВФ предоставит Монголии дополнительные средства финансирования в размере $36.91 млн. Кроме того, Монголия сможет привлечь инвестиции от стран-доноров для ускорения темпов развития экономики.

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