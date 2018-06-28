Антимонопольная служба Таджикистана: Мы не можем влиять на цены на сжиженный газ

CA-NEWS (TJ) - Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана не имеет права диктовать цены на внутреннем рынке сжиженного газа из-за отсутствия хозяйствующих субъектов, занимающих на этом рынке доминирующее положение, сообщили «Азия-Плюс» в ведомстве.

В соответствии с антимонопольным законодательством, доминирующим на том или ином товарном рынке признается положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке составляет не менее 35%.

«Среди работающих на рынке сжиженного газа субъектов в Таджикистане на данный момент не существует доминанта. Поэтому они не обязаны согласовывать устанавливаемые цены антимонопольной службой», - отметили в ведомстве.

По словам источника, как только началось повышение стоимости сжиженного газа на автозаправочных станциях, антимонопольное ведомство обратилось за разъяснениями к Ассоциации поставщиков нефтепродуктов и сжиженного газа.

В ответе ассоциации службе одной из главных причин подорожания сжиженного газа на внутреннем рынке указывается сокращение поставок этого вида топлива из Казахстана, откуда завозится до 90% от общего объема.

В Антимонопольной службе успокаивают, что стоимость сжиженного газа на внутреннем рынке стабилизируются уже в июле.