Антимонопольная служба Таджикистана: Мы не можем влиять на цены на сжиженный газ

- Таджикистан, экономика
- 15:53, 28 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана не имеет права диктовать цены на внутреннем рынке сжиженного газа из-за отсутствия хозяйствующих субъектов, занимающих на этом рынке доминирующее положение, сообщили «Азия-Плюс» в ведомстве.
В соответствии с антимонопольным законодательством, доминирующим на том или ином товарном рынке признается положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке составляет не менее 35%.
«Среди работающих на рынке сжиженного газа субъектов в Таджикистане на данный момент не существует доминанта. Поэтому они не обязаны согласовывать устанавливаемые цены антимонопольной службой», - отметили в ведомстве.
По словам источника, как только началось повышение стоимости сжиженного газа на автозаправочных станциях, антимонопольное ведомство обратилось за разъяснениями к Ассоциации поставщиков нефтепродуктов и сжиженного газа.
В ответе ассоциации службе одной из главных причин подорожания сжиженного газа на внутреннем рынке указывается сокращение поставок этого вида топлива из Казахстана, откуда завозится до 90% от общего объема.
В Антимонопольной службе успокаивают, что стоимость сжиженного газа на внутреннем рынке стабилизируются уже в июле.