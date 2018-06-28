Туркменские студенты, приехавшие в страну на каникулы, рассказали о вызовах на «профилактические беседы» в МНБ

CA-NEWS (TM) - В настоящее время туркменские студенты, обучающиеся за рубежом, начали приезжать домой на летние каникулы. По словам студентов, написавших в редакцию «Альтернативные новости Туркменистана» их ожидает обязательная явка в управление министерства национальной безопасности по месту жительства на так называемую «профилактическую беседу».

По словам студента, недавно вернувшегося из-за рубежа, о том, что он на днях приедет на каникулы, в органах знали заранее. Буквально за пару дней до его возвращения на домашний телефон позвонили и спросили его. На просьбу родных представиться собеседник ответил, что это «друг».

«Мать тогда повесила трубку, но «друг» перезвонил, едва мы приехали из аэропорта, - написал студент. - Спросив, как у меня дела, благополучно ли я добрался, человек представился незнакомым мне именем и сказал, что звонит из городского управления МНБ и хочет со мной поговорить с глазу на глаз».

Встречу звонивший назначил в его ведомстве на следующий же день. Инструкция: на вахте назвать такое-то имя и номер кабинета. «В кабинете сотрудник МНБ сначала задает ничего не значащие вопросы типа: как учеба, трудно ли дается, нет ли «хвостов»; затем беседа касается финансов: помогают ли родители или сам подрабатываешь, если да, то где, хватает ли на проживание… И вот плавный переход к главной теме - к так называемому окружению: с кем живешь в общежитии, с кем близко общаешься, как фамилии студентов, как часто они пользуются интернетом, а сидят ли в соцсетях, под какими никами, какими мыслями делятся…», - сообщил собеседник.

В конце концов, доходит до конкретных людей с конкретными фамилиями. Сотрудник прямо начинает выяснять, знает ли студент такого-то, что он за человек, о чем говорит, как проводит свой досуг, ходит ли в казино, какие сайты посещает, пользуется ли соцсетями и какими, делится ли своим мнением о прочитанном, что именно говорит и поддерживает ли точку зрения автора публикации.

«Если ответишь «не знаю» - «друг» проявляет неудовольствие, простой ответ его явно не устраивает, - сообщил автор письма. - Более того, он начинать повышать тон, давить, призывать к чувству патриотизма».

Всего беседа продлилась около полутора часов.

Сообщения о вызове «на беседу» поступили и от других источников из среды студентов, обучающихся за рубежом, причем, их об этом заранее предупреждают старшекурсники, находясь еще в стране обучения.

Из-за этого, по признанию туркменского студента, обучающегося в украинском высшем учебном заведении, между земляками царит недоверие друг к другу, подозрительность, каждый ждет от своего же соотечественника подвоха. Молодой человек признался, что приходится постоянно держать ухо востро, следить за каждым своим словом в компании туркменских студентов, обращать внимание на реакцию собеседника на твои какие-то высказывания.

«Во время беседы в областном управлении МНБ работник этого ведомства пересказал мне все детали празднования дня рождения одного нашего земляка, которое случилось месяцев пять назад! Откуда он мог это знать?!».

В конце встречи сотрудник МНБ намекнул, что туркменские дипломаты там не просто так, что они всё про всех знают, а если случится что-то экстраординарное, то лучше самому первому об этом сообщить консулу или главе землячества туркменских студентов. Таковые есть в каждой стране, где обучаются наши студенты, сказал он в конце беседы.

По словам собеседника, многие туркменские студенты после третьего курса стараются вообще не уезжать на каникулы. Во-первых, спустя три года учебы они привыкают жить без семьи, во-вторых, адаптируются в чужой стране, находя возможность зарабатывать на жизнь и предстоящий учебный год, и, в-третьих, привыкают к свободе, которой нет на Родине. Те же, кто все-таки приезжает домой, признаются, что, отправляясь на «беседу», они никогда не знают, пойдет ли разговор о них самих или о ком-то другом.