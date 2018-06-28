В Таджикистане уволены директора школ, в которых учились подозреваемый в изнасиловании и его жертва

CA-NEWS (TJ) - Своего кресла лишился директор школы №26 села Кончи в Таджикистане, в которой учился 14-летний подросток, подозреваемый в изнасиловании 7-летней девочки.

Вместе с тем, с занимаемой должности снят и директор школы №114, в которой училась жертва преступления. Махмадраджаб Шоев, директор школы №114, в беседе с Радио Озоди, состоявшейся 28 июня, сказал, что подал в отставку после этого случая. «Считаю, что после такого гнусного случая нет смысла продолжать работать директором», - отметил он.

Между тем, источник сообщил, что Махмадраджаб Шоев был снят с занимаемой должности приказом отдела районного образования.

Следователи ОМВД РТ по городу Гиссару расследуют факт возможного изнасилования 7-летней девочки 14-летним подростком, учащимся школы села Кончи.

Подозреваемый был допрошен спустя десять дней после того, как родители малолетней Г. Дж. обратились с заявлением в милицию. Несколько часов в ОМВД провел и другой подросток, которого подозревают в сокрытии преступления, сообщили местные власти.

Родные девочки рассказали, что изнасилование совершил 14-летний соседский мальчик, который 8 июня обманом заманил жертву к себе домой.

«После изнасилования он приставил нож к ее горлу и угрожал убить, если она вдруг «проболтается об этом». Поэтому в первый день происшествия наша девочка никому ничего не говорила», - говорят они.

По словам Ниёзбону Джабборовой, бабушки Г. Дж., на следующий день девочка пожаловалась на сильные боли в области живота. После расспросов девочка призналась, что на нее напал соседский мальчик.

Медицинская экспертиза, которая была проведена по настоянию родных, подтвердила факт изнасилования.

По факту изнасилования на беседу в ОМВД были приглашены представители местных властей, глава села и директор школы.