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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин отчитался о выводе из Сирии 1 тыс. российских военных за последние дни

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что в течение последних дней из ближневосточной страны были выведены 1140 российских военных, передает ТАСС.

«Вывод продолжается и сейчас. Только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава», - сказал он, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военно-учебных заведений.

«Свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии, - рассказал Путин. - Сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки».

Президент РФ сообщил, что за несколько последних дней из Сирии выведено свыше двух десятков единиц авиатехники и более тысячи человек личного состава.
Доля современных вооружений

Путин заявил, что доля современных вооружений в ВС РФ приближается к 60%, набранные темпы позволят выйти на запланированные показатели в 70% в 2021 году. Глава государства также сообщил, что в ближайшее время в войска поступят межконтинентальные ракетные комплексы «Авангард», через год - «Сармат».

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