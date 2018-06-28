В Казахстане задержана контрабандная BMW, отправленная из Кореи в Кыргызстан в фольге

CA-NEWS (KZ) - На железнодорожном пропускном пункте «Алтынколь» в Казахстане задержан контейнер, отправленный из Южной Кореи в Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, в контейнере на складе временного хранения ТОО «Жибек жолы» обнаружен автомобиль «БМВ-5281» 2014 года выпуска и автозапчасти.

Отмечается, что отправитель груза с целью скрыть автомашину от сканера обернул ее фольгой. Несмотря на это, контрабандный груз был найден.

Сейчас ведется работа по установлению таможенной стоимости задержанной автомашины. Если она превысит 5 тыс. месячных расчетных показателей (12 млн тенге, $35,5 тыс.), то, в соответствии со статьей 234 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса РК, будет возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.