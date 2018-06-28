Замминистра Монголии выступил на открытии Чеджу-Форума в Южной Корее

CA-NEWS (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии О.Энхтувшин принимает участие в Чеджу-форуме «За мир и процветание Азии: Поиск новых путей и решений», который проходит с 26 по 28 в Южной Корее, сообщает Montsame.

О.Энхтувшин выступил 27 июня на открытии форума. В своей речи он выразил удовлетворение в нынешнем развитии обстановки на Корейском полуострове и проведении нынешнего форума в очень правильное время, когда наблюдается позитивная тенденция в процессе обеспечения региональной безопасности в ближайшем будущем.

«Монголия всегда поддерживала и впредь готова поддерживать переговоры об обеспечении мира и безопасности, укреплении доверия и развитии многостороннего сотрудничества в регионе»-подчеркнул зампремьера.

Также он выразил намерение активизировать и расширить на региональном уровне развивающее двустороннее сотрудничество с Южной Кореей, которая является одной из наших «третьих соседей».