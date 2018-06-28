В Ташкенте прошла встреча пресс-секретаря президента с главным редактором Радио Свобода

- Узбекистан, общество
- 17:05, 28 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов встретился с вице-президентом и главным редактором Радио Свобода Ненад Пежич. Об этом Комил Алламжонов сообщил на своей странице в Facebook.
"Обсудили вопросы сотрудничества, свободы прессы. Это приоритетное направление политики президента Республики Узбекистан. В стране приветствуется атмосфера гласности, объективного анализа и критики в публикациях",- отметил Алламжонов.
"Мы видим, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ведет страну вперед. И это вызывает глубокое уважение", - отметил в ходе встречи Ненад Пежич.
Отметим, что сайт узбекской службы Радио Свободы в Узбекистане всё ещё остаётся заблокированным, как и ряд десятков других зарубежных новостных ресурсов, таких как Би-би-си, Голос Америки, "Немецкая волна" и др.