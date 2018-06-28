Музей сакской культуры под открытым небом создадут в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Музей сакской культуры создадут под открытым небом в Алматы.

По данным пресс-службы, между акиматом мегаполиса и одним из банков второго уровня достигнута договоренность о передаче в государственную собственность земельного участка площадью 2,7 гектар в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца.

На данной территории, где расположен сакский курган, планируется создать новый культурный центр. Музей под открытым небом познакомит посетителей с богатой историей ранних кочевников, населявших земли Казахстана, и станет новой туристической достопримечательностью города.

Планируется восстановление полуразрушенного кургана, датируемого V веком до н.э., включая каменные ограды и кольца на его поверхности. Внутри архитектурного памятника будут организованы помещения с сохранившимися артефактами, аудиовизуальным залом с возможностью демонстрации голографического кино по истории и культуре древних кочевников.