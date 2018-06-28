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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе выявили шесть пьяных водителей за неделю

CA-NEWS (TJ) - Шесть случаев вождения автотранспортных средств в нетрезвом состоянии зарегистрировано на территории города Душанбе в период с 18 по 24 июня текущего года, сообщает пресс-центр управления МВД по городу Душанбе. В указанный период в столице было зарегистрировано 2 тыс. 847 нарушений правил дорожного движения.

В частности, зарегистрировано 6 фактов вождения автотранспорта в нетрезвом состоянии, 23 факта вождения автомашины без госномеров, один факт – вождение без водительских прав.

95 нарушений ПДД связаны с превышением скоростного режима, 25 – проезд на красный свет светофора, 10 случаев неподчинения сотрудникам госавтоинспекции и другие нарушения правил дорожного движения.

Управления столичного МВД подчеркивает, что несмотря на ужесточение наказания за вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии, все еще находятся водители, которые совершают данное правонарушение.

На прошлой неделе, как отмечалось выше, в городе Душанбе было зарегистрировано шесть таких нарушений. В отношении водителей применены меры административного воздействия.

Напомним, в Таджикистане было ужесточено наказание за пьяное вождение автомобильного транспорта.

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