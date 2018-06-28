В Таджикистане отец простил обвиняемую в гибели дочери свекровь

CA-NEWS (TJ) - Худжаназар Алиев, отец совершившей самоубийство Фаризы Худжаназар, простил обвиняемую в гибели дочери ее свекровь. Ранее Зухро Джурабекова, 63-летняя жительница района Сангвор призналась, что после затеянного ею скандала Фариза наложила на себя руки.

Сам Худжаназар Алиев отказался комментировать свое решение. Но Маруф Джураев, один из его близких, в беседе с Радио Озоди 27 июня подтвердил, что в ходе последнего судебного заседания Худжаназар Алиев простил обвиняемую в гибели дочери и заявил, что не имеет к ней никаких претензий.

Тело Фаризы Худжаназар, которая находилась на третьем месяце беременности, было обнаружено вечером 11 февраля в доме мужа. Фариза была похоронена 12 февраля без проведения судмедэкспертизы. Через несколько дней, 16 февраля, по требованию ее отца, могила была вскрыта и проведена эксгумация трупа.

Фариза Худжаназарова, жительница села Лайрон района Сангвор, два года назад вышла замуж за жителя села Миёнаду Хикматулло Джурабекова. У вдовца остался годовалый сын.

Родные молодой женщины утверждают, что незадолго до смерти она жаловалась на притеснение со стороны родственников мужа – свекрови, деверя и его жены.

В марте этого года прокуратура района Сангвор предъявила Зухро Джурабековой обвинение в доведении до самоубийства невестки – Фаризы Худжаназар. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. До окончания суда Зухро Джурабекова находится под домашним арестом под подпиской о невыезде.

Отец Фаризы ранее заявлял, что свекровь дочери взяла на себя всю вину, чтобы ее сына не привлекли к ответственности. «Мы не верим в то, что Фариза могла свести счеты с жизнью. А если ее и довели до этого, то это дело рук свекрови и деверя. Поэтому я не согласен с результатами расследования и возражаю, чтобы суд рассматривал его в таком виде. Я написал заявления в МВД и Генеральную прокуратуру, так как не верю в объективность проведенного следствия», - говорил ранее Худжаназар Алиев. Он также отметил, что у дочери с мужем Хикматулло никаких проблем не было.