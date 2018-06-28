РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане отец простил обвиняемую в гибели дочери свекровь

CA-NEWS (TJ) - Худжаназар Алиев, отец совершившей самоубийство Фаризы Худжаназар, простил обвиняемую в гибели дочери ее свекровь. Ранее Зухро Джурабекова, 63-летняя жительница района Сангвор призналась, что после затеянного ею скандала Фариза наложила на себя руки.

Сам Худжаназар Алиев отказался комментировать свое решение. Но Маруф Джураев, один из его близких, в беседе с Радио Озоди 27 июня подтвердил, что в ходе последнего судебного заседания Худжаназар Алиев простил обвиняемую в гибели дочери и заявил, что не имеет к ней никаких претензий.

Тело Фаризы Худжаназар, которая находилась на третьем месяце беременности, было обнаружено вечером 11 февраля в доме мужа. Фариза была похоронена 12 февраля без проведения судмедэкспертизы. Через несколько дней, 16 февраля, по требованию ее отца, могила была вскрыта и проведена эксгумация трупа.

Фариза Худжаназарова, жительница села Лайрон района Сангвор, два года назад вышла замуж за жителя села Миёнаду Хикматулло Джурабекова. У вдовца остался годовалый сын.

Родные молодой женщины утверждают, что незадолго до смерти она жаловалась на притеснение со стороны родственников мужа – свекрови, деверя и его жены.

В марте этого года прокуратура района Сангвор предъявила Зухро Джурабековой обвинение в доведении до самоубийства невестки – Фаризы Худжаназар. Ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. До окончания суда Зухро Джурабекова находится под домашним арестом под подпиской о невыезде.

Отец Фаризы ранее заявлял, что свекровь дочери взяла на себя всю вину, чтобы ее сына не привлекли к ответственности. «Мы не верим в то, что Фариза могла свести счеты с жизнью. А если ее и довели до этого, то это дело рук свекрови и деверя. Поэтому я не согласен с результатами расследования и возражаю, чтобы суд рассматривал его в таком виде. Я написал заявления в МВД и Генеральную прокуратуру, так как не верю в объективность проведенного следствия», - говорил ранее Худжаназар Алиев. Он также отметил, что у дочери с мужем Хикматулло никаких проблем не было.

print
  • В Таджикистане установлен памятник Шаху Исмоилу Сомони и постамент государственного флага
  • В Монголии открыли филиал международной ассоциации хирургов
  • В Минобразования Узбекистана уволены все начальники управлений и отделов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×