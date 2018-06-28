Участница ДТП, в котором погиб внук писателя, является дочерью начальника полиции Кызылординской области

CA-NEWS (KZ) - Участница дорожно-транспортного происшествия в Астане, в котором погиб внук писателя Олжаса Сулейменова Искандер, является дочерью начальника Департамента внутренних дел Кызылординской области Кайрата Мухитова.

По данным ДВД столицы, в отношении нее избрана мера пресечения в виде залога суммой 601 тыс. 250 тенге ($1,8 тыс.).

В полиции отметили, что никакого вмешательства со стороны родственников водителя нет.

«Какого-либо вмешательства со стороны ее отца, родственников, либо иных лиц нет. Никаких препятствий для полноты расследования мы не имеем», - заверили в ДВД.