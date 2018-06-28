РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Участница ДТП, в котором погиб внук писателя, является дочерью начальника полиции Кызылординской области
Предыстория: В ДТП в Астане погиб внук народного писателя Казахской ССР О.Сулейменова

CA-NEWS (KZ) - Участница дорожно-транспортного происшествия в Астане, в котором погиб внук писателя Олжаса Сулейменова Искандер, является дочерью начальника Департамента внутренних дел Кызылординской области Кайрата Мухитова.

По данным ДВД столицы, в отношении нее избрана мера пресечения в виде залога суммой 601 тыс. 250 тенге ($1,8 тыс.).

В полиции отметили, что никакого вмешательства со стороны родственников водителя нет.

«Какого-либо вмешательства со стороны ее отца, родственников, либо иных лиц нет. Никаких препятствий для полноты расследования мы не имеем», - заверили в ДВД.

print
  • Национальная авиакомпания Узбекистана приобретёт пять новых авиалайнеров
  • В странах с автократическими режимами наблюдается высокий экономический рост, - профессоры Лондонской и Стокгольмской школ экономики
  • В Душанбе презентовали национальную стратегию развития статистики на 2018-2022 годы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×