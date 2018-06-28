Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

CA-NEWS (CA) - Состояние 25 самых богатых семей мира превышает $1 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг крупнейших деловых династий, опубликованный в среду, 27 июня агентством Bloomberg.

При этом в рейтинге учитывались только достаточно «старые деньги», то есть состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника. В топ-25 семейного рейтинга оказалось лишь три семьи из Азии: большинство местных миллиардеров, особенно китайских, разбогатели относительно недавно, и их деньги просто не успели «состариться».

Первое место в списке, как и в прошлые годы, с совокупным состоянием в $151 млрд, занимает американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart.

Вторую позицию с состоянием в 98,7 млрд в рейтинге занимают братья Дэвид и Чарльз Кохи, владельцы компании Koch Industries, действующей отраслях нефтепереработки и химической промышленности.

На третьем месте - семейство Марс, которое владеет корпорацией Mars, производителем одноименных шоколадных батончиков, их состояние агентство оценивает в 89,7 млрд.

Кроме того, в пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд). Нынешний глава Hermes Аксель Дюма — потомок основателя компании Тьерри Эрме в пятом поколении.

Первыми из представителей Азии в рейтинге стали члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший индийский холдинг Reliance Industries ($43,4 млрд). По оценке Bloomberg, у этой семьи седьмое по величине состояние в мире.