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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Армении арестовали бывшего охранника экс-президента Сержа Саргсяна

CA-NEWS (CA) - Суд в Ереване арестовал бывшего первого замглавы Государственной охранной службы при Службе национальной безопасности (СНБ) страны, генерал-майора Вачагана Казаряна. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Экс-главе охраны президента было предъявлено обвинение в сокрытии доходов и незаконном обогащении (ч. 2 ст. 314.3 и ч. 1 ст. 310.1 УК Армении).

Казарян был задержан 25 июня. В его сумке обнаружили $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.). Задержанный объяснил, что эти деньги не его и он собирался вернуть их истинному владельцу. Кроме того, в личном автомобиле Казаряна правоохранители обнаружили еще $50 тыс.

По данным следствия, задержанный собирался обналичить в банке $3,1 млн, при этом выплатив банку $35 тыс. Казарян заявил, что забыл указать эту сумму в декларации.

В апреле 2018 года премьер-министр Армении Серж Саргсян, до этого занимавший пост президента, подал в отставку. Этому предшествовали массовые акции протеста в Ереване; в мае лидер оппозиции Никол Пашинян стал новым премьер-министром.

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