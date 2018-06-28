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  28 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР и ЕС поддерживают экспорт среди МСП Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Продвижение внешнеторговой деятельности и повышение уровня осведомленности о возможностях и задачах, связанных с экспортом, стало целью семинара ЕБРР, проведенного в Ашгабаде, при донорской поддержке ЕС и в партнерстве с проектом ЕС «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане - фаза III», сообщает пресс-служба представительствп ЕБРР в Туркменистане.

В трёхдневном мероприятии «Продвижение экспорта для МСП - Готовность к экспорту» участвовали местные частные малые предприятия, а также представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленной палаты Туркменистана.

Внешняя торговля является одним из ключевых факторов, способствующих экономическому росту страны. В последние годы, правительство Туркменистана приняло ряд программ в целях продвижения экспорта и импортозамещения в рамках крупных структурных реформ. В целях поддержки существующих в стране программ содействия экспорту, ЕБРР организовал учебный курс, адаптированный для малых и средних предприятий Туркменистана.

В ходе семинара, многочисленные рабочие группы предоставили платформу для обсуждения подходящих для МСП экспортных стратегий и путей доступа к внешним рынкам. Позже в этом году наиболее успешные компании смогут извлечь пользу из коуч-сессий, финансируемых ЕБРР и Европейским союзом.

Европейский Союз поддерживает продвижение экспорта в Туркменистане через программу ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» и проект ЕС «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане - фаза III”. Данный проект поддерживает производство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, и предлагает маркетинговую поддержку для продвижения туркменской продукции на международных рынках.

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