В Узбекистане фермеры, не сдавшие план, были избиты главой раймилиции

CA-NEWS (UZ) - Фермеры из Каршинского района Кашкадарьинской области Узбекистана, не выполнившие план по сдаче пшеницы, были жестоко избиты начальником районной милиции. Глава РОВД дважды избил фермеров и потребовал от них купить пшеницу у фермеров из соседнего района, чтобы выполнить госплан, сообщили 27 июня сами фермеры.

28 июня представители правоохранительных органов Узбекистана и сами фермеры сообщили о том, что УВД Кашкадарьинской области начал служебную проверку в отношении начальника РОВД Каршинского района Джахангира Раджабова.

"Сегодня меня и еще двух фермеров – Бахриддина Тураева и Абдухамида Пардаева, которые дали интервью репортеру «Озодлика», вызвали в махаллю. Когда мы пришли в махаллинский комитет, там находились сотрудники УВД Кашкадарьинской области. Я и другие фермеры рассказали им об избиении со стороны начальника районной милиции. Нас попросили написать и подписать заявление. Они пообещали нам провести экспертизу. Мы с удовольствием пройдем экспертизу," – сообщил 33-летний Рахматулло Ходжамуродов, руководитель фермерского хозяйства «Абдугафуров Мухаммад».

Сотрудник УВД Кашкадарьинской области, пожелавший остаться неизвестным, сообщил о том, что Раджабов был вызван на допрос в областное управление внутренних дел. С него взяли показания, добавил он.

Напомним, что 27 июня фермеры из Каршинского района, рассказали о том, что в этом году многие местные фермеры не смогли выполнить план по сдаче пшеницы из-за нехватки воды.Они утверждали, что с 19 июня фермеры, не выполнившие план по сдаче пшеницы, подвергаются физическому насилию со стороны начальника РОВД Каршинского района Джахангира Раджабова.

Один из избитых фермеров – 33-летний Рахматулло Ходжамуродов рассказал, что на полевом стане одного из фермеров начальник милиции Джахангир Раджабовначал расспрашивать фермеров, почему не выполнен план. "Когда фермеры начали объяснять причины, начальник милиции начал бить всех по лицу. Он бил нас по ушам, двумя руками наносил удары по лицу", – говорил каршинский фермер, добавив, что 24 июня начальник раймилиции снова избил местных фермеров, несмотря на пожилой возраст некоторых из них.

Джахангир Раджабов отказался от общения с прессой.