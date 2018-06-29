Законопроект, позволяющий Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности РК, признан конституционным

CA-NEWS (KZ) - Законопроект, позволяющий президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву пожизненно возглавлять Совет безопасности страны, признан конституционным.

По данным пресс-службы Конституционного совета РК, Совет, рассмотрев обращение главы государства на предмет соответствия Конституции законов «О Совете безопасности Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Совета безопасности Республики Казахстан», признал их соответствующими Конституции.