Дело об убийстве монгольской модели будет пересмотрено, - премьер-министр Малайзии

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад объявил о повторном расследовании дела об убийстве монгольской модели Алтантуи Шаарибибу в 2006 году, передает сингапурское издание The Straits Times.

Слухи о возобновлении дела об убийстве Атлантуи возникли после того, как адвокат ее семьи Рамкарпал Сингх сказал, что генеральный прокурор Малайзии Томми Томас пересмотрит дело Атлантуи в связи с новыми уликами. На данный момент адвокат семьи не имеет права разглашать имеющуюся информацию.

Заместитель генерального прокурора Малайзии Нур Рашид Ибрагим на прошлой неделе отметил, что прокуратура может создать комитет для расследования дела Атлантуи.

Напомним, 28-летняя монгольская модель Шаарибибу Алтантуя была убита на окраине столицы Малайзии. В 2015 году два бывших полицейских были приговорены к смертной казни за это преступление, но были оправданы четыре года спустя. В сообщениях СМИ утверждается, что офицеры были телохранителями экс-премьер-министра Малайзии Наджиб Тун Разака.