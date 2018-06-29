Стрелявший в редакции газеты в США подавал иск о клевете против издания, который был отклонен судом

CA-NEWS (CA) - Стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел), в результате которой погибли пять человек, открыл 38-летний житель Мэриленда Джаррод Рамос, сообщает CNN, CBS и NBC со ссылкой на источники.

По данным издания The Baltimore Sun, в 2012 году Рамос подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли. Поводом стала статья, в которой рассказывалось об уголовном деле о домогательствах. Как отмечает CNN, в итоге суд отказал в рассмотрении его иска. В июле 2011 года Рамос признали виновным в домогательстве, после того как он месяцами преследовал в сети женщину и звонил ее работодателям, пытаясь добиться ее увольнения, уточняет CBS.

Напомним, в редакции газеты ​Capital Gazette в американском Аннаполисе произошла стрельба. Пять человек погибли и трое получили тяжелые ранения.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию округа Анн-Арандел, в числе погибших оказались ассистент по продажам Ребекка Смит, ответственная за спецпубликации Венди Уинтерс, редактор-ассистент Роберт Хиаасен, редактор Джаральд Фишман и автор Джон МакНамара.

«Я могу подтвердить, что подозреваемый задержан. Сейчас его допрашивают. Нам пока не известно его имя, мы знаем, что это взрослый белый мужчина, а оружие, которое у него было, описывают как длинноствольное. У меня нет подробностей, но мы знаем, что это было длинноствольное оружие. По мере получения информации мы сообщим подробности», - сказал журналистам представитель полиции Райан Фрейшур.

Президент Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем. «Меня проинформировали о стрельбе в Capital Gazette в Аннаполисе, штат Мэриленд. Молюсь о жертвах и их семьях. Спасибо всем работникам экстренных служб, которые находятся сейчас на месте происшествия», - написал он в Twitter.

Capital Gazette - издание, которым владеет Baltimore Sun, самое большое ежедневное издание в Америке. Его штаб-квартира находится в Мэриленде.