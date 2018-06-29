В Душанбе прошел антинаркотический курс для сотрудников таможни и погранвойск

CA-NEWS (TJ) - Сотрудники пограничных войск, таможенной службы и агентства по контролю за наркотиками Таджикистана приняли участие в учебном курсе в пограничном колледже ОБСЕ для руководящего состава в Душанбе.

По сообщению пресс-службы офиса программ ОБСЕ в Душанбе, основной целью данного учебного курса, завершившегося 25 июня, является предоставление сотрудникам пограничной и таможенной служб, а также агентства по контролю за наркотиками всеобъемлющего обзора ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков во всем мире, а также поделиться используемыми во Франции и Европе передовыми методами противодействия незаконному обороту наркотиков и химических веществ-прекурсоров.

«По мере увеличения потока людей, ежедневно пересекающих границу во всем мире, возрастает необходимость в развитии кадрового потенциала органов пограничного контроля. Это означает, что сотрудники, которым поручено защищать наши границы, должны быть гораздо более бдительными и избирательными при проведении вторичных проверок пассажиров», – отметил Джонатан Холланд, директор ПКРС.

Учебный курс, организованный службой международного сотрудничества министерства внутренних дел Франции, базирующейся во французском посольстве в Кабуле, Афганистан, был проведен при поддержке и на территории пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава.

В ходе учебного курса были охвачены такие темы, как маршруты и основные каналы незаконного оборота наркотиков, методы профилирования пассажиров, а также методы профилирования грузов.

В учебном курсе приняли участие 12 представителей таможенной службы, агентства по контролю за наркотиками и пограничных войск государственного комитета национальной безопасности Таджикистан.