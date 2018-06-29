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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин и глава FIFA сыграли в футбол со счетом 1:1 в парке на Красной площади

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино сыграли вничью со счетом 1:1 в футбольном тренажере, находящемся в парке на Красной площади, сообщает РИА Новости.

В парке Путин и Инфантино вместе с гендиректором оргкомитета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным и помощником президента Игорем Левитиным посетили тренировку юношеского футбольного клуба «Тотем» и прошли через парк к футбольному тренажеру. Там они нанесли несколько ударов, забив по одному мячу в ворота.

После этого Путин и Инфантино открыли футбольный матч среди игроков «Тотема», которых разбили на две команды: одну из них тренировал чемпион мира 1990 года, немецкий защитник и полузащитник Лотар Маттеус, вторую — двукратный чемпион мира, бразильский нападающий Роналдо. За одну из команд играл испанский защитник Карлес Пуйоль, за другую — испанский вратарь Икер Касильяс.

Инфантино дал пас Путину, президент ударил по воротам, но вратарь поймал мяч. Затем глава государства отправился в Кремль.

Чемпионат мира по футболу-2018 продлится до 15 июля, матчи проходят в 11 городах на 12 стадионах.

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