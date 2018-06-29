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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев поздравил Бердымухаммедова с днем рождения в ходе телефонного разговора

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 28 июня, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба президента РУз.

В начале беседы глава государства сердечно поздравил президента Туркменистана с днём рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

В ходе разговора рассмотрены перспективы взаимодействия в области торговли, производственной кооперации, энергетики, развития эффективных транспортных и транзитных коммуникаций, а также в культурно-гуманитарной сфере. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Президент Туркменистана выразил главе государства искреннюю признательность за тёплые поздравления и пожелания, а также пригласил президента Узбекистана принять участие в Саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который пройдёт в Ашхабаде в августе этого года.

Напомним, Гурбангулы Бердымухаммедов родился 29 июня 1957 года и является президентом Туркменистана с 14 февраля 2007.

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