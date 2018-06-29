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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Миграционная служба Туркменистана опровергла запрет для жителей на выезд
Предыстория: Миграционная служба Туркменистана не выпускает из страны граждан моложе 40 лет

CA-NEWS (TM) - Граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны, заявили РБК в Миграционной службе Туркменистана в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о запрете на выезд за пределы государства лицам моложе 40 лет.

«Нет, граждане Туркменистана могут свободно выезжать из страны», - заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел Туркменистана ответили, что не комментируют вопросы миграции.

О том, что власти Туркменистана запретили выезжать из страны гражданам моложе 40 лет, ранее сообщила туркменская служба Радио «Азатлык» со ссылкой на жителей города Дашогуз, которые обратились в миграционную службу за разрешением на выезд, необходимым для получения туристической визы.

Как сообщил корреспондент издания, чиновники службы объяснили отказ в выдаче необходимых справок наличием «распоряжения сверху» об ограничении на выезд из страны для граждан младше 40 лет.

По данным «Азатлык», туркменские власти официально не объявляют о запретах на выезд и не публикуют данные о численности эмигрантов.

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