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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Греция договорились о производстве оливкового масла на территории РУз

CA-NEWS (UZ) - 28 июня Торгово-промышленной палатой совместно с Генеральным консульством Республики Узбекистан в городе Афины и компанией «Ellrosa Key Business Solutions» организован узбекско-греческий бизнес-форум и кооперационная биржа с участием предпринимателей двух стран.

В состав греческой делегации вошли компании, занятые в сфере строительства, производства оборудования для пищевой индустрии, производства и переработки оливкового масла, медицины и фармацевтики, сообщили в пресс-службе ТПП РУз.

Основной целью проведения мероприятий стало содействие налаживанию кооперационных связей между компаниями Узбекистана и Греции, привлечение и освоение иностранных инвестиций, техническое и технологическое перевооружение предприятий, а также создание совместных предприятий на территории республики.

По итогам встречи проведена кооперационная биржа в формате "B2B", где стороны обсудили приоритетные направления развития сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также достигнуты ряд договоренностей между предпринимателями двух стран, в том числе по освоению производству оливкового масла на территории Узбекистана, созданию совместных предприятий в фармацевтической и пищевой отраслях.

По итогам 2017 г. товарооборот между странами составил около $23,8 млн. В настоящее время в Узбекистане действуют 11 предприятий с участием греческого капитала, из них 7 совместных предприятия и 4 предприятия со 100% участием греческого капитала.

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