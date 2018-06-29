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  29 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутаты Казахстана ушли на каникулы

CA-NEWS (KZ) - Завершилась 3 сессия парламента Казахстана VI созыва.

На совместном заседании сената и мажилиса 29 июня спикер нижней палаты Нурлан Нигматуллин отметил, что вся работа депутатского корпуса была посвящена реализации стратегических поручений, определенных президентом Нурсултаном Назарбаевым на открытии сессии, а также задач, указанных в стратегии «Казахстан-2050».

По его словам, сессия проходила в значимый исторический период: Казахстан председательствовал в Совете безопасности ООН, в стране прошел Астанинский процесс по мирному урегулированию конфликта в Сирии, Н.Назарбаев обнародовал свои пять новых социальных инициатив.

За отчетный период было проведено четыре совместных заседания палат, 38 пленарных заседаний мажилиса и 25 пленарных заседаний сената, на которых было рассмотрено около 400 вопросов. На начало сессии на рассмотрении обеих палат находилось 129 законопроектов, из которых принято 84, 65 подписаны главой государства и вступили в силу.

Заслушав доклад, депутаты общим голосованием приняли решение о закрытии 3 сессии парламента VI созыва.

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